عقب تجاوز إيراداته الـ15 مليون دولار.. تامر حسني يوجه الشكر لفريق عمل فيلمه "مش أنا"

عبر النجم تامر حسني عن سعادته الشديدة بنجاح فيلمه "مش أنا"، حيث وصلت إيراداته إلى مايزيد عن 15 مليون دولار.



وكتب "حسني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمدلله سعيد جدًا بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الاول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضًا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصريه والعربيه في سابقه لم تحدث من قبل حيث تجاوز ال ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه ومازال يحقق داخل السينمات والأهم ردود افعالكم المحترمه الإيجابيه تجاه أول عمل من كتابتي قصه وسيناريو وحوار مبروك أخي الكبير حسام حسني وأ أحمد الدسوقي وأأحمد بدوي وم محد ناقرو أ عمرو عاكف ومليون مبروك لجميع صناع وأبطال الفيلم وللمخرجه الرائعه ساره وفيق".



فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.