عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على أسوان

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ثلاث أيام بعد الفوز على أسوان بالدوري العام.





وكان المارد الأحمر حقق الفوز ضد أسوان، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدوري المصري الممتاز.





وجاء قرار موسيماني من أجل منح اللاعبين فرصة التقاط الأنفاس، في ظل تلاحم المباريات وبعد تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر.





وكان الاتحاد المصري أعلن اليوم عن تأجيل مباريات الدوري والكأس، بعد صعود المنتخب الوطني الأولمبي لدور الثمانية لبطولة دورة الألعاب الأولمبية.



