Advertisements

"مش أنا" للنجم المصرى تامر حسني أول فيلم عربي تتخطى إيراداته ربع مليار جنيه

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

حقق فيلم "مش أنا" للنجم المصرى تامر حسنى نجاحا كبيرا، بتصدره شباك التذاكر فى مصر والعالم العربى، بتحقيقه ايرادات بلغت ربع مليار جنيه"، وهو أول فيلم عربى في التاريخ تتخطى إيراداته هذا المبلغ فى شهر ومازال الفيلم يحقق يومًا بعد يوم إيرادات كبيرة، إذ سجل رقم استثنائي يعد الأول من نوعه ولم يحققه أحد من قبل فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

واستطاع تامر حسني أن يجذب كل الفئات العمرية لمتابعة الفيلم بشوق ولهفة، حيث أظهر تامر حسنى براعة فائقة فى الأداء سواء فى المشاهد الكوميدية أو التراجيدية.

ونشرت شركة "إن ستار" المسئولة عن توزيع الأفلام العربية للعالم، بيان أوضحت فيه قيمة الايرادات الاستثنائية التى حققها فيلم "مش أنا" لتامر حسنى.

ونجح تامر حسنى فى الامساك بجميع تفاصيل وعناصر الفيلم، ما دفع به نحو القمة، خصوصا وأن العمل مختلف وبه رسالة وهدف نبيل أراد تامر حسنى تقديمه للمتفرج وهو ضرورة إطلاق العنان للطموح والحلم بمستقبل أفضل، والتفاؤل دائما، والاصرار على تحقيق الذات، وهو الشىء الذى يؤكد عليه تامر باستمرار فهو دائما يقاوم الإحباط واليأس بأعماله السينمائية التى شكلت علامة فارقة فى تاريخ السينما العربية.


فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العرب الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

موسيماني يتمسك ببقاء نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ ربع ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على أسوان

منذ أقل من ساعة

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من ساسي بعد انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

التأمينات الاجتماعية تكشف توجيهات السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

سينمات الخليج: "البدلة" لتامر حسني تفوق على أفلام عالمية في مصر ودول عربية (صورة)

محمد نقرو: فيلم "الفلوس" يحصد أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية

"الفلوس" لتامر حسني أول فيلم عربي يعرض في ٤٠ مدينة أمريكية

اليوم.. العرض الأول لفيلم "البدلة" لتامر حسني على شاشات التليفزيون

"مش أنا" لتامر حسني وحلا شيحة يحقق مليون جنيه إيرادات في أول يوم عرضه

رواد دور العرض يشيدون بفيلم "مش أنا".. ويطلقون هاشتاج يتصدر تويتر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

08:29 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

09:25 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان