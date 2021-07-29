"مش أنا" للنجم المصرى تامر حسني أول فيلم عربي تتخطى إيراداته ربع مليار جنيه



حقق فيلم "مش أنا" للنجم المصرى تامر حسنى نجاحا كبيرا، بتصدره شباك التذاكر فى مصر والعالم العربى، بتحقيقه ايرادات بلغت ربع مليار جنيه"، وهو أول فيلم عربى في التاريخ تتخطى إيراداته هذا المبلغ فى شهر ومازال الفيلم يحقق يومًا بعد يوم إيرادات كبيرة، إذ سجل رقم استثنائي يعد الأول من نوعه ولم يحققه أحد من قبل فى تاريخ السينما المصرية والعربية.



واستطاع تامر حسني أن يجذب كل الفئات العمرية لمتابعة الفيلم بشوق ولهفة، حيث أظهر تامر حسنى براعة فائقة فى الأداء سواء فى المشاهد الكوميدية أو التراجيدية.



ونشرت شركة "إن ستار" المسئولة عن توزيع الأفلام العربية للعالم، بيان أوضحت فيه قيمة الايرادات الاستثنائية التى حققها فيلم "مش أنا" لتامر حسنى.



ونجح تامر حسنى فى الامساك بجميع تفاصيل وعناصر الفيلم، ما دفع به نحو القمة، خصوصا وأن العمل مختلف وبه رسالة وهدف نبيل أراد تامر حسنى تقديمه للمتفرج وهو ضرورة إطلاق العنان للطموح والحلم بمستقبل أفضل، والتفاؤل دائما، والاصرار على تحقيق الذات، وهو الشىء الذى يؤكد عليه تامر باستمرار فهو دائما يقاوم الإحباط واليأس بأعماله السينمائية التى شكلت علامة فارقة فى تاريخ السينما العربية.





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.