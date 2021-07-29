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سموحة يفاوض هداف فاركو لتعويض رحيل حسن للزمالك

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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دخل مسئولو نادي سموحة السكندري في مفاوضات جادة مع علي بهيج هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع علي بهيج، لتعويض رحيل حسام حسن، هداف الفريق المعار إلى صفوف نادي أهلي طرابلس ليبيا، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.


ويذكر أن علي بهيج حصل على لقب هداف دوري القسم الثاني لمجموعة بحري هذا الموسم برصيد 14 هدفا.


وكان قد أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، لديه ثلاثة عروض من أندية الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض آخر من أحد الأندية الإماراتية.

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