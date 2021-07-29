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عاجل - أول تعليق من ساسي بعد انتقاله إلى الدحيل القطري

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق الدولي التونسي فرجاني ساسي على انتقاله لنادي الدحيل القطري بعقد يمتد لـ3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الدحيل القطري اليوم الخميس تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الدولي التونسي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وغرد فرجاني ساسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"بسم الله توكلت على الله".

وأضاف :"سعيد بكوني جزء من هذا النادي الرائع وأنا متحمس للبداية معه".

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