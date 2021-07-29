Advertisements
موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا
الخميس 29/يوليو/2021 - 09:25 م
علي نبوي
Advertisements
عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
موسيماني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"مباراة اليوم كانت فرصة لكي نقدم رد للمرتدات التي قدمها الفرق أمامنا ( أعني هدف بواليا) احرزناه من مرتدة سريعة مثلما تفعل معانا الفرق في آخر ثلاثة مباريات".
وأضاف :"إذا لم نسجل الهدف الثاني نكون هناك عصبية في الملعب.. وأحرزناه اليوم في توقيت جيد".
وتابع :"حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر.. حصدنا الثلاثة نقاط وأحرزنا ثلاثة أهداف وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضون عن مباراة اليوم".
وأشار :"أي مهاجم يسجل مع الاهلي أمر طبيعي وهذه مهمة مهاجم الأهلي وبواليا سجل في الدقائق الأخيرة المباراة اليوم والماضية وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف".
وأوضح :"صبرت على كهربا في آخر ثلاثة مباريات وهو اليوم في زيادة وأحرز هدف بمساعدة الشحات".
وأردف :"علينا ضغوط كبيرة فنية ومواجهات صعبة ولكن هذا أمر طبيعى إذا كنا نبحث عن لقب الدوري".
واستطرد :"تغييرات التي قمنا به اليوم ليست بحث عن المكسب ولكن النتيجة كانت ٢-٠ وكان يجب أن تمنح لاعبين مثل وحيد وسعد ومتولي لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل".
وأشار :"محمد شريف سجل ولكنه مرهق واتمنى أن يحصل اللاعبون على الراحة المناسبة".
واختتم :"ليس لدي أي تعليق على إيقاف الدوري لأن آخر مرة علقت تعرضت لعقوبة وأرفض إبداء رأيي في هذا الأمر".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements