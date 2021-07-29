موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





موسيماني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"مباراة اليوم كانت فرصة لكي نقدم رد للمرتدات التي قدمها الفرق أمامنا ( أعني هدف بواليا) احرزناه من مرتدة سريعة مثلما تفعل معانا الفرق في آخر ثلاثة مباريات".





وأضاف :"إذا لم نسجل الهدف الثاني نكون هناك عصبية في الملعب.. وأحرزناه اليوم في توقيت جيد".





وتابع :"حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر.. حصدنا الثلاثة نقاط وأحرزنا ثلاثة أهداف وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضون عن مباراة اليوم".





وأشار :"أي مهاجم يسجل مع الاهلي أمر طبيعي وهذه مهمة مهاجم الأهلي وبواليا سجل في الدقائق الأخيرة المباراة اليوم والماضية وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف".





وأوضح :"صبرت على كهربا في آخر ثلاثة مباريات وهو اليوم في زيادة وأحرز هدف بمساعدة الشحات".





وأردف :"علينا ضغوط كبيرة فنية ومواجهات صعبة ولكن هذا أمر طبيعى إذا كنا نبحث عن لقب الدوري".





واستطرد :"تغييرات التي قمنا به اليوم ليست بحث عن المكسب ولكن النتيجة كانت ٢-٠ وكان يجب أن تمنح لاعبين مثل وحيد وسعد ومتولي لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل".





وأشار :"محمد شريف سجل ولكنه مرهق واتمنى أن يحصل اللاعبون على الراحة المناسبة".





واختتم :"ليس لدي أي تعليق على إيقاف الدوري لأن آخر مرة علقت تعرضت لعقوبة وأرفض إبداء رأيي في هذا الأمر".



