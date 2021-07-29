عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه اليوم أمام أسوان.





واشتكى ربيعة من الإصابة بكدمة خفيفة في أحد أصابع قدمه خلال مباراة اليوم ولكنه استكمل اللقاء.





ولن تمنع الإصابة التي تعرض لها ربيعة اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 3 أيام.





وفاز الأهلي على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



