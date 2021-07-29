من على سرير المرض.. سامي شرف يوجه رسالة للرئيس السيسي (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن سامي شرف الوزير الأسبق لشئون رئاسة الجمهورية، ومدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته له أثناء مرضه.



وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إن سامي شرف قال في حديث خاص لبرنامج حقائق وأسرار: "أبلغت مندوب الرئاسة الذي قام بزيارتي داخل المستشفى شكري العميق للسيد الرئيس الإنسان الذي شملنى برعايته وكرمه".



وتابع شرف في حديثه مع بكري: إنني من على سرير المرض أدعو للرئيس السيسي بالتوفيق في مشروعه الوطني والقومي ودوره الذي لن ينساه التاريخ في تحقيق هذه النهضة الكبرى التي تشهدها مصر في كافة المجالات.



وقال سامي شرف: إنني ومنذ تولى السيسي لمهام الحكم في 2014 وأنا أشهد هذه النهضة الكبرى على أرض الواقع والتي تهدف إلى بناء مصر الحديثة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.



وأوضح سامي شرف: لقد كنت شاهدا على فترات تاريخية متعددة في تاريخ مصر الحديث وأستطيع أن أقول إن ما يحدث على أرض مصر يدعونا للفخر جميعا وهو أمر يمتد إلى كافة المجالات.



وأكد الوزير الأسبق لشئون رئاسة الجمهورية: كم كنت فخورا وأنا أشاهد الرئيس السيسي يرد الاعتبار إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتاريخ ثورة 23 يوليو التي تعرضت لهجمات غير مبررة.



وفي نهاية حديثة قال سامي شرف: إن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت رقما لا يمكن تجاهله على الساحة العربية أو الدولية وأن دور مصر وحكمة الرئيس في إدارة الأزمات المختلفة في المنطقة ردت الاعتبار إلى الدور المصري المحوري، كما أن السبع سنوات التي مضت على حكم الرئيس كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ مصر والأمة العربية.

