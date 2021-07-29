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متحدث الري: مصر تستعد لموسم الفيضان (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تتابع كميات الأمطار التي تتساقط على منابع النيل، والتوقعات تشير إلى أن الامطار ستكون فوق المعدل المتوسط. 

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة الري تستعد للفيضان قبل بدا الموسم بعدة أشهر، مضيفًا أن عملية الاستعداد تكون شاملة من خلال إعلان حالة الاستنفار والاستعداد، من خلال الاطمئنان على مناسب المياه داخل الترع، ومحطات المياه.

وأشار إلى أن الترع جاهزة لأي تصرفات مائية، وبإذن الله موسم الفيضان سيمر بشكل جيد، معقبًا:" احتياجات جميع المستهلكين بإذن الله هتوصل بالكمية المطلوبة"

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