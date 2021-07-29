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مصرع 4 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بالبحر الأحمر

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
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لقي 4 أشخاص، مصرعهم إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكى، وذلك بطريق برانيس حماطة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكى، بطريق برانيس حماطه، جنوب محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجار نقل الجثث لأحد المستشفيات القريبة.

وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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مصرع ٤ حوادث الفجر البحر الاحمر

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