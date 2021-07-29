كاتب تونسي: جماعة الإخوان كابوس روع العالم العربي

قال الكاتب التونسي خليل الرقيق، إن تونس عاشت 10 سنوات من الدمار والتدهور في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الشعب التونسي هو من طلب من الرئيس سرعة التدخل لإنهاء الأوضاع السيئة التي تسبب بها الإخوان.



وأضاف "الرقيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الغنوشي طلب من أنصاره الضغط والنزول للشاره لإعادة البرلمان لكن خذلوه.



وتابع: "جماعة الإخوان تعتبر كابوس روع العالم العربي بأجمعه"، موضحًا أن الإراة الشعبية هي القوى التي يعتمد عليها الرئيس التونسي في اتخاذ قراراته.



وشدد الكاتب التونسي، على أن التغيرات والتظاهرات في تونس تتم دون إراقة الدماء أو تخريب الممتلكات العامة.

