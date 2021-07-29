Advertisements

كاتب تونسي: جماعة الإخوان كابوس روع العالم العربي

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب التونسي خليل الرقيق، إن تونس عاشت 10 سنوات من الدمار والتدهور في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الشعب التونسي هو من طلب من الرئيس سرعة التدخل لإنهاء الأوضاع السيئة التي تسبب بها الإخوان.

وأضاف "الرقيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الغنوشي طلب من أنصاره الضغط والنزول للشاره لإعادة البرلمان لكن خذلوه.

وتابع: "جماعة الإخوان تعتبر كابوس روع العالم العربي بأجمعه"، موضحًا أن الإراة الشعبية هي القوى التي يعتمد عليها الرئيس التونسي في اتخاذ قراراته.

وشدد الكاتب التونسي، على أن التغيرات والتظاهرات في تونس تتم دون إراقة الدماء أو تخريب الممتلكات العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تونس الاخوان أبطال العالم

أخبار تهمك

موسيماني يتمسك ببقاء نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

التأمينات الاجتماعية تكشف توجيهات السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من ساسي بعد انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ أقل من ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على أسوان

منذ ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الديهي يكشف عن الصندوق الأسود للمفكر التونسي راشد الغنوشي

كيف مهدت جلسة محاسبة الغنوشي لعزله.. نواب تونسيون يجيبون

الديهي: المشهد التونسي على صفيح ساخن

عائشة نصار تكتب: عبير موسى.. «تونسية» تدق المسمار الأخير فى نعش الغنوشى

"الديهي": ما يحدث في تونس كارثة تنذر بالخطر

الحزب الدستوري الحر: لا حوار مع الإخوان.. ولا مكان لهم في تونس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

08:29 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

09:25 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان