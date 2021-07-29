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خبر صادم من "الأرصاد" حول حالة الطقس (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بموجة حارة بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية من درجتين لثلاث درجات، وتستمر هذه الموجة على مدى الأسبوع المقبل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة سجلت 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب البلاد 41 درجة، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات أخرى في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ41 درجة، وعلى جنوب البلاد لـ44 درجة.

ولفتت إلى أن نسبة أرتفع الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجة الحرارة بشكل أكبر من الوقاع بمقياس يصل لـ3 درجات، مضيفة أن الأمواج معتدلة تمامًا خلال الأيام المقبلة في البحر المتوسط والأحمر.

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