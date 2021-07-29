أول تعليق من الشيخ أحمد كريمة على جرائم قتل الأزواج (فيديو)

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على انتشار جرائم قتل الزوجات لأزواجاهم خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: "الجريمة قديمة قدم البشرية، وأول جريمة قتل حدثت كانت بين أخوين، وكانت هناك مؤامرة لإزهاق روح سيدنا يوسف من إخوته"



وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن زيادة الجرائم ناتج من كثرة السكان، وضعف الدين، وتراجع مكارم الأخلاق، أصبح هناك استهانة بالدماء.



وأضاف أن جرائم قتل الزوجات لأزواجهن لم تصل للظاهرة، وهي عبارة عن حوادث فردية، ولكنها غريبة على طبيعية الشعب المصري الذي يتميز بالاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته.

