بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع





وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن بيريز قرر عرض ماركو إسينسيو نجم ريال مدريد للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل توفير المال اللازم لحسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





ووفقًا للموقع الإسباني، فأن بيريز لا يُمانع إطلاقًا في بيع إسينسيو خلال الصيف الجاري، بالإضافة إلى الموافقة على أي عرض مناسب يأتي لضم أي لاعب داخل الفريق الملكي.





وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، المقربة من الفريق الملكي، عن قيمة صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد والتي بلغت 50 مليون يورو.









كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قرار جديد من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، داخل النادي الملكي، في مفاجأة غير متوقعة للجماهير المدريدية.