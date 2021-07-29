كاتب تونسي "سنتصالح مع الفاسدين لو شاركوا في الإعمار للفقراء" (فيديو)

قال الكاتب التونسي نزار مقني، إن تونس ما زالت تعيش تحت حكم الدستور، وما حدث يعتبر استكمالًا لمسار ثورة قُطع بسبب منظومة حركة النهضة التي دعمت الإرهاب، وساهمت في انتشار الفساد.



وتابع "مقني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تونس تريد محاسبة أي شخص مخطئ أو فاسد، والحساب لن يكون من منطلق فكري أو سياسي، والرئيس التونسي تحدث بالأمس عن الأموال التي نُهبت خلال الفترة الأخيرة، وحدد 460 فرد متهم بالفساد من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض، ولم يقوموا بتسديدها، والبعض الآخر قام ببعض المشاريع الوهمية.



ولفت إلى أن الرئيس التونسي تحدث عن وجود مشروع لتسوية القضايا مع الفاسدين في مقابل الاعتراف بنهب الأموال، وتقديم هذه الأموال من خلال مشاريع في المناطق الفقيرة.

