عاجل.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء





حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل نهاية الموسم الجاري.





الراحلون عن الزمالك





و قدم كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تقريرا إلى مسؤولي اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، بشأن الراحلين عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.





وحدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أربعة لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للرحيل في الصيف الجاري وهم مروان حمدي، محمود عبدالعزيز، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، وحميد أحداد، وإعارة كل من محمد عبد السلام وأحمد عيد وأسامة فيصل.







