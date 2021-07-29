بدء التداول على سهم روبن هود في أمريكا ببورصة "Nasdaq"





جمعتMarkets Robinhood المالكة لتطبيق التداول الذي ظهر كوجهة مفضلة لمستثمري التجزئة ما يصل إلى 2.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي.. وحصدت الشركة على شهرة كبيرة خلال جائحة كورونا مع ارتفاع الإقبال على أسهم الـMeme ولعل أبرزها سهم GameStop حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا في Robinhood من 11.7 مليون في نهاية ديسمبر إلى 21.3 مليون في نهاية يونيو.









وقدر الاكتتاب العام لشركة Robinhood بمبلغ 31.8 مليار دولار ، مما يجعلها أكبر شركة تداول بإيراداتها مقارنة بالعديد من المنافسين التقليديين مثل Charles Schwab.









وقالت Robinhood إنها باعت 55 مليون سهم في الاكتتاب العام بسعر 38 دولارًا للسهم ، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي يتراوح بين 38 و 42 دولارًا. هذا يجعلها واحدة من أكثر الشركات الأميركية قيمة التي تم طرحها للاكتتاب العام منذ بداية العام.









وتأسست Robinhood في عام 2013 حيث يتداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك يوم الخميس تحت رمز "HOOD".. ولم يتغير قرار الشركة بالإدراج رغم استدعاء الرئيس التنفيذي خلال الأشهر الماضية للامتثال أمام لجنة رقابية بعد خسائر فادحة لصناديق التحوط خلال 2021.