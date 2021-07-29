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بتر قدم طفل داخل مصعد كهربائي بالطالبية

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب طفل ببتر في الساق، إثر احتجازه داخل مصعد عقار بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من أحد المستشفيات بإصابة طفل داخل مصعد كهربائي في نطاق القسم.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن طفلا يبلغ من العمر 13 سنة أصيب ببتر في ساقه الأيسر بعدما احتجز المصعد ساقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصعد طفل محتجز في مصعد طفل بتر ساق الطالبية الشفي

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