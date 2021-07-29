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الصحة العالمية: الموجة الرابعة من كورونا ستكون بالشرق الأوسط

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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 حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون في الشرق الأوسط.
وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن سلالة دلتا أدت إلى ارتفاع الإصابات بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذرا من موجة رابعة للجائحة.

وأضاف أن معظم المصابين الجدد بفيروس كورونا والذين يتم نقلهم إلى المستشفيات غير مطعمين، لافتا إلى أن سلالة دلتا المتحورة من كورونا تم رصدها في 15 دولة من 22.

وحسب الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق، وعدد الوفيات ارتفع بنسبة 15%.

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