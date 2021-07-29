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بعد أديب.. شريف عامر يعلن توقف برنامجه

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي شريف عامر، أن برنامجه سيحصل على إجازة لمدة شهر اعتبارًا من الغد، قائلا: "من بكرة هنبدأ إجازة.. إحساسي زي شعور واحد آخر يوم امتحاناته".

وقال "عامر"، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إنهم لم يحصلوا على إجازة من عام تقريبا، لافتا إلى أنه يظهر على الجمهور أيام معينة أسبوعيا، ولكنه يعمل على مدار الأسبوع لتقديم شيىء جيد لجمهوره.

وأضاف الإعلامي شريف عامر، "هنرتاح شوية.. والمشاهدين كمان يرتاحوا شوية"، لافتا إلى أن فترة الغجازة ستساعدهم على الرجوع بشكل أفضل للجمهور..

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