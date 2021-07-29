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هجوم على محمد رمضان عقب إعلانه العمل مع بطل فيلم إباحي شهير !

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثار الفنان محمد رمضان الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه على عمل غنائي يجمعه بممثل الفيلم الإباحي "365"، ميشيل موروني.

وأعلن "رمضان" عن ذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتنهال عليه التعليقات بمهاجمته للعمل مع "موروني" والذي تم تصنيف فيلمه "365" من قبل "نتفلكس" بنوعية الأفلام الإباحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان كانت أغنية "ثابت"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما قدم في رمضان 2021 مسلسل "موسى" مع الفنانة سمية الخشاب، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

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