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سعد لمجرد يشوق جمهوره لكليب انتي حياتي

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انتى حياتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحدد موعد طرحها يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

وتفاعل الجمهور مع هذه المفاجأة بشكل لافت، وأعربوا عن حماسهم الشديد للعمل الجديد.

وحقق المطرب سعد لمجرد نجاحا من خلال أغنية "عدى الكلام" والتي تجاوزت 160 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.

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