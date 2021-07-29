مصطفى ثابت: الشعوب العربية رزقت بغباء الجماعة الإرهابية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن مصر أصبحت نموذجًا لكل دول العالم، واستعادت حكم الشعب لبلاده، لأن جماعة الإخوان والجماعات المشابهة ليس لها أوطان ولكنها تبحث عن مصالحها وفقط.



وأضاف "ثابت"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الفترة الماضية شهدت قيام حزب النهضة الممثل للإخوان في تونس بالعمل لمصالحه فقط وبشكلٍ فج، والدليل على ذلك عملهم على قانون تعويض مساجين بمبالغ كبيرة جدا، رغم أن اقتصاد تونس كان يمر بعثرات كبيرة.



وتابع، أن الشعوب العربية رزقت غباء هذه الجماعة الإرهابية الطامعة، وكانوا موجودين في عدد من المؤسسات التونسية وبدأوا يعملون من "تحت الترابيزة" لتحقيق مصالحهم وأغراضهم رغم أنهم كانوا مسيطرين على كل المؤسسات، وهو ما جعل الشعب التونسي يخرج عن بكرة أبيه لإسقاط هذه الجماعة الإرهابية.

