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الصورة الأولي من حفل زفاف دعاء صلاح "دودي شو" مع الراقصة صوفينار

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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بدأ منذ قليل حفل زفاف الإعلامية الشهيرة دعاء صلاح، بإحدي الفنادق الكبري واحيت الفقرة الأولي من حفل الزفاف الراقصة صوفينار  ومن المقرر أن يقوم بالغناء عدد من نجوم الفن.

يذكر أن دعاء صلاح، مذيعة مصرية ولدت يوم 20 نوفمبر عام 1985، وقامت بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية الشبابية، بدايتها الفنية كانت عام 2006 عندما تقدمت لاختبارات اختيار مقدمة برامج تفاعلية لقناة(مزيكا) ونجحت في الاختبار.

وقامت بتقديم أول برنامج لها وهو برنامج (فركش)، ومن بعده برنامج (الكاش)، و(ليالينا)، (كارت الحظ)، و(أحلامنا)، و(دودي شو)، و(مع دودي) وغيرهم ولكنها اشتهرت في برنامجها الاخير "دودي شو".

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