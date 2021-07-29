رئيس النوبارية للسكر: 60 ألف فدان تنتج مليون و400 ألف طن سنويا (فيديو)

قال المهندس حامد غنيم، رئيس مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، إن إنتاجية الفدان من بنجر السكر في الأراضي القديمة 15 إلى 17 طن للفدان بينما يصل المتوسط في الأراضي الجديد 35 طن في الفدان.



وأضاف "غنيم"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن نسبة السكر في الأراضي القديمة أعلى وتصل إلى 22 طن، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع زاد من 850 ألف طن بنجر في العام ويصل إلى مليون 400 ألف طن بعد التحول من التقليدي إلى الآلي من 60 ألف فدان.



وأوضح المهندس حامد غنيم رئيس مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، أن زيادة المحصول يقابلها زيادة في الإنتاجية ليرتفع إنتاج السكر بنسبة 40 % ويتوقع إنتاج 200 ألف طن سكر هذا العام.

