الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال: "هل يجوز صلاة الرجل بالملابس الداخلية بسبب حرارة الجو؟".



وقال "مدوح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، إن الله سبحانه وتعالى اشترط أن تكون الملابس في الصلاة ساترة للعورة.



وأوضح أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وأن عورة المرأة كل جسدها عدا الوجه والكفين، وهناك رأي أنه يجوز لها كشف القدم، والملابس الداخلية مخلة بشرط العورة.

