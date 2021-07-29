رئيس الحزب الناصري يكشف خلافات الأعضاء بعد وفاة ضياء داود (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو العلا، القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، إن جميع الناصريين الكبار كانوا في حالة حزن، نتيجة الخلاف على اللائحة بعد وفاة قائد الحزب ضياء الدين داود.



وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على "صدى البلد"، مساء الخميس، أن سلوكيات بعض من يدعون أنهم ناصريون تسببت في تأزيم الموقف بالحزب، لافتا إلى أن الناصري الحقيقي يضع مصلحة حزبه فوق كل اختلاف.



وتابع أن الجدل حول اللائحة حسم من قبل محكمة الاستئناف التي حكمت بأن يتولى محمد أبو العلاء أعمال الحزب إلى حين عقد المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يجوب المحافظات الآن لتجميع الأعضاء القدامى أو ضم أعضاء جدد بعدما شاهدوا صورة الزعيم جمال عبد الناصر تسيطر على الأجواء خلال ذكرى ثورة يوليو.



وأشاد أبو العلا بالتطورات التي شهدتها تونس ضد حركة النهضة الإخوانية والتي أفضت إلى القرارات التي أتخذها الرئيس التونسي قيس سَعِيد، مضيفا إلى أن تونس تسير على خطى مصر، وثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب وأعلن رفضه للإخوان.

