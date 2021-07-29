كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل رحيل لاعب الفريق، بالانتقالات الصيفية الجارية.





ورحب المدرب الفرنسي برحيل محمد عبدالسلام مدافع الفريق الشاب، على سبيل الإعارة ومناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه.





ويرغب كارتيرون في خروج عبدالسلام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خاصةً أنه لن يكون ضمن خططه بالموسم الجديد وصعوبة الاعتماد عليه.





ويعد محمد عبد السلام، واحد من اللاعبين الذين ساهموا مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي، ويتواجد حاليًا مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.



