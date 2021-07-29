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وضع جميع لاعبي يوفنتوس في الحجر الصحي
الخميس 29/يوليو/2021 - 10:31 م
وكالات
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وُضع جميع أفراد الفريق الأوّل في نادي يوفنتوس في الحجر الصحي بعد أنّ جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعبه التونسي حمزة رفيعة إيجابية، كما أعلن النادي الخميس.
وقال بيان صادر عن نادي السيدة العجوز "خلال الفحص الطبي الروتيني الذي يخضع له اللاعبون، تبين أن اللاعب حمزة رفيعة مصاب بـكوفيد-19".
وأضاف "يسمح الاجراء المتبع لجميع الافراد الذين جاءت نتيجتهم سلبية ان يقوموا بتمارين عادية وخوض المباريات في ما بينهم لكنهم لا يستطيعون الاختلاط مع أحد من خارج المجموعة".
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