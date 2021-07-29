نجوم الأوبرا يتألقون في أغاني ديزني ومريم طاحون تخطف الأنظار على مسرح الجمهورية













تحت لافتة كامل العدد شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المشاركة الاولى للفنانة الشابة مريم طاحون اصغر مغنية مصرية فى اوبرا فيينا مع فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى والذى اقيم على مسرح الجمهورية يحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.





أكدت عبد الدايم اهتمام الدولة بالنابغين من ابناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة ، وقالت ـن مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة أوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار في السعي للتميز وأثنت على ادائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح واثبات الذات ، وأشادت بالمستوى الراق لعروض الفرقة التى باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة .





كما وجهت الدكتورة إيمان مصطفي الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها المستمرة للفنون الجادة في مصر ، وقالت أن فن الغناء الأوبرالي يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراء حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.





وخلال الحفل خطفت مريم طاحون الأنظار بأداء متفرد عبر عن موهبة فنية فذة كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في تقديم مختارات من اشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد منها شبح الأوبرا ، الطرق ، بإمكاني الرقص طوال الليل ، خذنى إلى القمر ، تاريخ الحب ، النجوم ، عالم جديد كليا ، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش ، ماري بوبينز تطعم الطيور ، دعه يمضي هيركليز يمضى فى الافق ، انعكاس مولان ، انى ارى الضوء ، ريبونزل وغيرها .. اداها إيمان مصطفى ، رضا الوكيل ، منى رفله ، وليد كريم ، چولي فيظى ، مصطفى محمد ، جيهان فايد ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، داليا فاروق ، الهامي أمين ، إنجي محسن ،عزت غانم ، أسامه علي ،نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم ، تامر توفيق، سلمى الجبالي ،اسامه جمال ، نسرين رشدي .