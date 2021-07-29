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باحث بـ ناسا يفجر مفاجأة بشأن بدايات نظريات نشأة الكون (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فجر الدكتور، أحمد سليمان، باحث في جامعة كالتك ومعمل الدفع الصاروخي بناسا، مفاجأة عن بدايات نشأة الكون والنظريات المتعلقة به.

وقال "سليمان" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "هناك بعض النظريات التي تتحدث عن أن الكون كان عبارة عن نقطة صغيرة ولأسباب ما حصل انفجار كبيرة للكون نفسه إلى ما أصبح عليه".

وأضاف "هذه النظريات ترى أن عمر الكون 13.7 مليار سنة، وقبل الستينيات كان العلماء منقسمين بين هذه النظرية وأخرى، حتى جاء عالمين في التسعينات وتحدثوا عن تولد إشارات عرفت بالخلفية الكونية للإشعاع والتي جاءت متوافقة مع نظرية الانفجار العظيم وأصبح 80% من العلماء متفقين معها".

وتابع "أصبحت هذه النظرية مؤكدة وكل الجهات العلمية أكدت على انفجار الكون من نقطة ومن بعدها تولدت النجوم والمجرات، وبعدها جاءت نظرية أخرى تحدثت عن موجات الجاذبية التي ترى أن هناك عالم ثاني موازي لا نعرف عنه شيئًا، ولذلك تم تصنيع تليسكوب لرصد هذه الموجات من خلال القطب الجنوبي وذهبنا لمدة 3 شهور نهار بدون ليل في درجة حرارة سالب 60 تحت الصفر".

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