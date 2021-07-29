"التنظيم والإدارة" يزف بشرى سارة لـ 800 ألف موظف





وأشار إلى أن الوجود على رأس العمل من شروط الترقية منذ 2017، ليرد الإعلامي شريف عامر: "أنا اترقيت فاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكنت خارج مصر ولكن ده كان من زمان".



وقال إن حركة الترقيات كانت تصدر منذ 1998، ولكنها كانت تصدر بدون انتظام، حيث كانت الترقية من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية كانت تستغرق 8 سنوات، والقرار كان يمكن أن يصدر بعد 15 عام.



وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الترقية تساعد المسئولين في توسعة دائرة الاختيار للوظائف القيادية في مصر، معلقا: "هيكون هناك شباب أكثر مؤهل لتولي المناصب القيادية".



واوضح أن هناك 63 ألف موظف في الخدمات المعاونة سيتم ترقيتهم، فضلا عن 199 ألف للوظائف الأولى، منوها بأن الترقية ينتج عنها زيادة 5% بناءا على الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه، لافتا إلى أن أقل أجر وظيفي في مصر تبلغ قيمته 2400 جنيه.



وعن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قال أنه سيتم انتقال 40 ألف موظف للعاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، وعملية الانتقال متوقعة على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، منوها بأنه جاري حصر أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.



كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل ترقية 800 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة.