العثور على "رضيعة" داخل كيس أسود بشبرا الخيمة

عثرت سيدة تعيش في منطقة كوبري عرابي، دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على رضيعة داخل كيس بلاستيكي أسود بجوار شجرة في إحدى الحدائق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجرى إيداع الطفلة بدار للرعاية.





وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بعثور سيدة على رضيعة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي بالحديقة الملاصقة لكوبري عرابي دائرة القسم.





وتحرر المحضر اللازم وبعرض الرضيعة على النيابة، أمرت بتحليل الصفة الوراثية للطفلة "DNA"، كما أمرت بإيداع الطفلة بدار رعاية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



