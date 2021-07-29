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اللواء أسامة أبو الليل مساعدا لمدير أمن الفيوم

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تعيين اللواء أسامة عبد القادر أبو الليل مساعدا لمدير أمن الفيوم.

وتقلد اللواء أسامة أبو الليل مساعد مدير الأمن مناصب عديدة منها مديرا للعلاقات العامة بمديرية أمن الفيوم لأكثر من 3 أعوام، ثم مأمورا لمركز شرطة إطسا عامين على التوالي وقام من خلالها من ضبط الحالة الأمنية والتقريب بين عائلات المركز من خلال حنكته وخبرته في إدارة عمله.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

 وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

 وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

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بوابة الفجر اللواء اسامة ابو الليل الفجر

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