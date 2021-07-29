تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أصبح قريبا للغاية من تجديد عقده مع الفريق الكتالوني علماً بأن عقده انتهى في يونيو الماضي.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي عاد إلى برشلونة بالأمس وقد وقع على عقده الجديد حتى عام 2026.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيحصل على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بينما كان يتقاضى سابقاً 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي قرر تخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعمل منذ عدة أسابيع على تخفيض فاتورة الأجور بالإضافة إلى بيع بعض اللاعبين من أجل تسجيل عقد ميسي الجديد لدى رابطة الدوري الإسباني.



