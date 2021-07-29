محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه أسوان بنتيجة 1-3 حيث أحرز محمد الشريف الهدف الثاني للأهلي ليرتفع رصيده بين هدافين الدوري إلى 16 هدف متفوقا على أحمد ياسر ريان.





ترتيب هدافين الدوري :

- احتل اليوم محمد شريف لاعب النادي الأهلي المركز الأول بين هدافين الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف.





- يأتي أحمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوبترا بالمركز الثاني برصيد 15 هدف.





- يحتل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المركز الثالث برصيد 12 هدف.





- يحتل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري المركز الرابع برصيد 11 هدف.





- ويحتل مصطفى فتحي لاعب سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش ورامي صبري لاعب إنبي المركز الخامس برصيد 10 أهداف.





- ويحتل حسام حسن لاعب سموحة وباسم مرسي لاعب مصر المقاصة وفخر الدين لاعب الإسماعيلي ويوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد علي لاعب البنك الأهلي وبيكلي لاعب مصر المقاصة المركز السادس في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.





- ويأتي عمر السعيد لاعب الجونة في نهاية القائمة برصيد 8 أهداف.





والجديد بالذكر أن بعد فوز الأهلي اليوم استطاع الحصول على ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 58 نقطة حيث يحتل المركز الثاني بالدوري.



