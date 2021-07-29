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مصطفى ثابت: الدولة المصرية بجوارها عدد من الحمم النارية (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن الدولة المصرية بجوارها عدد من الحمم النارية، وسابقا كنا نسمع عن عدد كبير من العمليات الإرهابية في مصر، ثم بدأت تنحصر في سيناء ثم اختفت تماما، وهو نجاح كبير لمصر

وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المساعدات المصرية للدول الأخرى وحكمة وحنكة القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والأبطال في وزارة الخارجية، كان لها الأثر الإيجابي وهو ما نشاهده حاليا على أرض الواقع.

وتابع ثابت، أن منهج الإخوان هو التشكيك في كل ما كان يحدث من إنجازات، بداية من قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وهو عكس الواقع، فقناة السويس زادت إيرادتها والعاصمة الجديدة أصبحت واقع وانتهت بها مشروعات كثيرة.

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