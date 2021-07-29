Advertisements

وول ستريت ترتفع نهاية التعاملات بدعم بيانات قوية وأرباح إيجابية للشركات

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
أغلقت وول ستريت مرتفعة يوم الخميس، مدعومة بنتائج قوية وتوقعات إيجابية من الشركات، بينما أظهرت البيانات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى أعلى منه قبل الجائحة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي مستوى أعلى من ذروته قبل الجائحة، لكن وتيرة النمو جاءت أبطأ من توقعات الاقتصاديين.

وقفز سهم فورد موتورز بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها، بينما زاد سهم يام براندز، مالكة دجاج كنتاكي، بعد أن فاقت مبيعاتها ربع السنوية تقديرات السوق.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 35082.42 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أو 0.42 بالمئة مسجلا 4418.95 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 14778.26 نقطة.

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان