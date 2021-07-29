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حسن كامل: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر الموسم المقبل (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصنع النوبارية للسكر، إن مصر كانت تنتج عام 1980 ما يقارب 700 ألف طن سكر والعام الحالي ننتج 2.7 مليون طن سكر.

وأضاف "كامل" خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن 90% من احتياجات مصر يتم تصنيعها محليا في الوقت الحالي.

وكشف تفاصيل الفارق في الإنتاج بين العام الحالي والأعوام السابقة مؤكدا أن الاستيراد سيتقلص كثيرا ولن يتعدى 10 % من احتياجات مصر.
وأوضح أن الزيادة في المساحة المنزرعة بنجر تصل إلى 25 % وبعد مشروع مستقبل مصر ومحور الضبعة تم عمل تجارب خلال العامين الماضيين واتضح أن إنتاجية الفدان في هذه المناطق ضعف الإنتاجية في الدلتا.

وأكد أن مشروع مستقبل مصر أحدث نقلة في صناعة السكر فمصنع النوبارية سيعتمد على إنتاجه بنسبة 50 % على المشروع، موضحا أن مشروع غرب المنيا وشركة القناة ستعمل الموسم القادم وسيتم تغطية نسبة ال10% ويتحقق الاكتفاء الذاتي.

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الكلمات المفتاحية

مصر الصناعه السكر الاكتفاء الذاتي من السكر

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