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روسيا تعرب عن قلقها من الأحداث فى أفغانستان

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن الأحداث الجارية في أفغانستان، تثير قلق روسيا العميق، وهي مستعدة للعمل "مع الشركاء" على خلفية التهديدات المحتملة.

وأضاف بيسكوف، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، "لقد سمعتم مرات عديدة تصريحات من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين بأن ما يحدث في أفغانستان هو مصدر قلقنا العميق، ونحن مستعدون لأن نقف مع شركائنا على خلفية التهديد الذي تمثله الأحداث في أفغانستان".

وشدد ممثل الكرملين، على أنه لا توجد لدى روسيا أية  خطط لإشراك قوتها العسكرية، وفقط يتم تنفيذ مناورات روسية- طاجيكية - أوزبكية مشتركة، للتحقق من القدرة الدفاعية في المنطقة، ويجري صقل الإمكانيات المتوفرة.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضى الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

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