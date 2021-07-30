مؤرخ فني: هذا ما قالته فاتن حمامة عن دنجوان السينما رشدي أباظة (فيديو)

استعرض المؤرخ محمد شوقي، التاريخ الفني لدنجوان السينما الفنان الكبير رشدي أباظة في ذكرى رحيله يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف "شوقي" في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "كانت سيدة الشاشة العربية تقول أن كل الممثلين بيخافوا من رشدي أباظة لأنه كان بيسرق الكاميرا حتى لو من ظهره".



وتابع "بعد فيلم الرجل الثاني أصبح رشدي أباظة نجم السينما الأول ولا ينافسه سوى عمر الشريف، وكانت فترة الستينيات هي فترة توهجه".



واستطرد "ظل الفنان رشدي أباظة يقوم بأدوار صغيرة بعد 1 سنوات من ظهوره، حتى تحمس له المنتج ذو الفقار وجعل المخرج حسين كمال يقوم بإخراج أول فيلم من بطولته ملاك وشيطان، حتى انطلق في سلسلة أفلامه التي جعلته".



