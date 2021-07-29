Advertisements

بالأزرق.. سلمى أبو ضيف تتألق بفستان جرئ في أحدث ظهور

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أبو ضيف" بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان جرئ باللون الأزرق، مفتوح من ناحية الصدر، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها مما آثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبوضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ 38 دقيقة

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فنانات تحدين الشتاء بإطلالات "فوق الركبة" (صور)

"أناقة وجاذبية".. فنانات تألقن باللون الأسود في أحدث ظهور لهن

ميرنا نور الدين تبهر الجميع بإطلالة أنيقة

سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بإطلالة جريئة عبر إانستجرام"

نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور

مي سليم تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان