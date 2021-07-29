بالأزرق.. سلمى أبو ضيف تتألق بفستان جرئ في أحدث ظهور

تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبو ضيف" بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان جرئ باللون الأزرق، مفتوح من ناحية الصدر، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها مما آثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال سلمى أبوضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنو