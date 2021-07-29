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خبير يكشف عن عدد الموظفين في الجهاز الإداري الدولة (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، يأتي في اطار تطبيق اللا مركزية، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 52 مدنية جديدة، منهم 29 مدينة جديدة انشئت منذ عام 2014 حتى 2021.

وتابع "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يقدر بـ4.8 مليون موظف، ومشكلة هؤلاء الموظفين هي عدم تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال الفترة الحالية تعمل على تطبيق اللا مركزية بصورة كبيرة، وهذا يرسل رسالة للمستثمرين بسرعة الانجاز، خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك 2 مليون مواطن يأتون إلى محافظة القاهرة بشكل يومي، وتطبيق اللا مركزية من شانه ان يقلل الزحام بشكل كبير في محافظة القاهرة.

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