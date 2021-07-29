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العراق يستعيد 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن وزير الثقافة العراقى، حسن ناظم، عن وصول 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة إلى العراق، وقال ناظم، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/، إن الآثار التى وصلت للعراق هي من الرقم الطينية (لوح طيني مدون عليه باللغة الآكدية أو السومرية)، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية.


وأضاف أن الآثار المستردة جاءت بجهود حثيثة من وزارتي الخارجية والثقافة ممثلة بهيئة الآثار والتراث وجهد عظيم من السفارة العراقية فى واشنطن. 


وأشار إلى أن العراق سيواصل العمل لاسترداد الآثار التي سرقت ونهبت من الوطن، مبينا فى الوقت ذاته أن الآثار المستردة سيتم عرضها في المتحف العراقى.

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