بمشاركة يوسف رمضان.. متابعة حية للدور نصف النهائي من سباق 100 متر حرة فراشة

نقدم لكم عبر الفجر الرياضي، متابعة حية ومباشرة للدور نصف النهائي من سباق 100 متر حرة فراشة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويشارك في هذا الدور السباح المصري يوسف رمضان والذي تأهل بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته والمركز 14 في التصنيف العام للتصفيات برقم شخصي جديد، حيث قطع المسافة في 51.67 ثانية، ليتأهل للدور نصف النهائي.



