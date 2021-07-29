الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة المدافع الفرنسي، رافائيل فاران، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، الذي أصبح رابع أغلى لاعب يرحل عن الميرينجي في التاريخ.





وأعلن الفريق الملكي، وصوله إلي إتفاق مع النادي الإنجليزي على بيع فاران، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، المقربة من الفريق الملكي، فإن قيمة الصفقة تبلغ 50 مليون يورو".





وتابعت:" وجاء فاران خلف كل من: كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو)، وألفارو موراتا (80 مليون يورو)، وآنخيل دي ماريا (75 مليون يورو)".





وانضم فاران إلى ريال مدريد عندما كان عمره 18 عامًا، قادمًا من لانس مقابل 10 ملايين يورو.





والجدير بالذكر أن الفرنسي لحق بزميله السابق سيرجيو راموس خارج أسوار سانتياجو برنابيو، حيث انضم المدافع الإسباني المخضرم هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان.



