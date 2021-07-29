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الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد
الخميس 29/يوليو/2021 - 11:31 م
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيمة المدافع الفرنسي، رافائيل فاران، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، الذي أصبح رابع أغلى لاعب يرحل عن الميرينجي في التاريخ.
وأعلن الفريق الملكي، وصوله إلي إتفاق مع النادي الإنجليزي على بيع فاران، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، المقربة من الفريق الملكي، فإن قيمة الصفقة تبلغ 50 مليون يورو".
وتابعت:" وجاء فاران خلف كل من: كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو)، وألفارو موراتا (80 مليون يورو)، وآنخيل دي ماريا (75 مليون يورو)".
وانضم فاران إلى ريال مدريد عندما كان عمره 18 عامًا، قادمًا من لانس مقابل 10 ملايين يورو.
والجدير بالذكر أن الفرنسي لحق بزميله السابق سيرجيو راموس خارج أسوار سانتياجو برنابيو، حيث انضم المدافع الإسباني المخضرم هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان.
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