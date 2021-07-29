Advertisements

رامي رضوان بعد قضايا القتل بين الأزواج: "التمكين للمرأة مش بقتله"

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الإعلامي رامي رضوان، على قضايا القتل الأخيرة المنتشرة بين الأزواج سواء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "الراجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب مش راجل أصلا".

وأضاف مازحًا "الدولة عندما تحدثت عن تمكين المرأة، لم تكن تقصد تمكين المرأة من الرجل وقتله، عايزين نعرف هل هذه القضية بقت ظاهرة وهل ستزيد ولا لا، ولو مش ظاهرة هل بدأت تظهر بسبب المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "الجرائم اللي بقينا بنسمعها أسبابها تافهة جدًا لا تؤدي إلى الخلاف من الأساس وليس الطلاق أو القتل، لابد من طرح العلاقة الزوجية من الناحية النفسية لمعرفة ازاي يقدروا يتعاموا مع بعض بعيدا عن حالة العنف الحالية والتي يكون الضحية فيها الأولاد الذين ينشأوا في بيئة عنيفة وبها دمار نفسي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قتل الازواج رامي رضوان

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني عن الزواج الثاني في السر: "جبان ومش راجل"

برلمانية: "رضوى الشربيني عندها حق.. ومافيش راجل مثالي"

برلماني يوجه رسالة لرضوى الشربيني

"بلوق بلوق بلوق".. ماذا قال البرلمان عن رضوى الشربيني بعد تصريحاتها ضد الرجال

رضوى الشربيني: "الراجل اللقطة فكرة مش موجودة" (فيديو)

حكايات خاصة جدا من داخل البيوت المصرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان