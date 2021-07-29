رامي رضوان بعد قضايا القتل بين الأزواج: "التمكين للمرأة مش بقتله"

علق الإعلامي رامي رضوان، على قضايا القتل الأخيرة المنتشرة بين الأزواج سواء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "الراجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب مش راجل أصلا".



وأضاف مازحًا "الدولة عندما تحدثت عن تمكين المرأة، لم تكن تقصد تمكين المرأة من الرجل وقتله، عايزين نعرف هل هذه القضية بقت ظاهرة وهل ستزيد ولا لا، ولو مش ظاهرة هل بدأت تظهر بسبب المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع "الجرائم اللي بقينا بنسمعها أسبابها تافهة جدًا لا تؤدي إلى الخلاف من الأساس وليس الطلاق أو القتل، لابد من طرح العلاقة الزوجية من الناحية النفسية لمعرفة ازاي يقدروا يتعاموا مع بعض بعيدا عن حالة العنف الحالية والتي يكون الضحية فيها الأولاد الذين ينشأوا في بيئة عنيفة وبها دمار نفسي".

