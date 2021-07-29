Advertisements

موسيماني يكشف عن سبب صعوبة مباراة أسوان

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:31 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القوة التي حصل عليها والتر بواليا مهاجم الفريق بعد أن بدأ في مرحلة التسجيل في شباك المنافسين.

وكان بواليا سجل هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة المؤجلة ببطولة الدوري المصري.

وقال موسيماني في تصريحات عقب المباراة: «حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر. ونجحنا في حصد النقاط الثلاث وسجلنا ثلاثة أهداف، وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضين عن مباراة اليوم». 

وواصل: «بواليا سجل في الدقائق الأخيرة في مباراة اليوم مثلما فعل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي، وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف». 

وتابع: «منحت كهربا فرصة المشاركة في آخر ثلاث مباريات وهو اليوم في زيادة فنية وبدنية، وأحرز هدفًا بمساعدة الشحات». 

واختتم موسيماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التغييرات التي قام بها خلال مباراة أسوان كان هدفها منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمود وحيد وسعد سمير ومحمود متولي، لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل مع اكتساب المزيد من حساسية المباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كلوب: الفوز برباعية أمر مميز وفيرمينيو رائع

بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز على سيراميكا

أول تعليق من بواليا بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي

موسيماني: لا أحب التعليق على التحكيم.. وهذه السبب وراء عدم استبدال أفشة أمام بيراميدز

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان