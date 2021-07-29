موسيماني يكشف عن سبب صعوبة مباراة أسوان

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن القوة التي حصل عليها والتر بواليا مهاجم الفريق بعد أن بدأ في مرحلة التسجيل في شباك المنافسين.





وكان بواليا سجل هدفا في فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة المؤجلة ببطولة الدوري المصري.





وقال موسيماني في تصريحات عقب المباراة: «حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر. ونجحنا في حصد النقاط الثلاث وسجلنا ثلاثة أهداف، وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضين عن مباراة اليوم».





وواصل: «بواليا سجل في الدقائق الأخيرة في مباراة اليوم مثلما فعل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي، وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف».





وتابع: «منحت كهربا فرصة المشاركة في آخر ثلاث مباريات وهو اليوم في زيادة فنية وبدنية، وأحرز هدفًا بمساعدة الشحات».





واختتم موسيماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التغييرات التي قام بها خلال مباراة أسوان كان هدفها منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمود وحيد وسعد سمير ومحمود متولي، لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل مع اكتساب المزيد من حساسية المباريات.



