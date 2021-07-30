عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تقديم عرض رسمي إلى إدارة فريق بيراميدز، للتعرف على المطالب المالية للحصول على خدمات إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك رغبة قوية من قبل مسؤولو القلعة الحمراء، فى تقديم عرض رسمى فى الساعات المقبلة، خاصة فى ظل رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى ضم اللاعب.





وتابع المصدر، أن هناك اتجاه قوي لجس نبض إدارة الفريق السماوي، خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية فى خطوة ارتداء القميص الأحمر حال موافقة إدارة فريقه على هذه الخطوة.





ويجيد إبراهيم عادل اللعب فى الجناحين وتحت رأس الحربة بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح، ويتواجد أيضًا ضمن قائمة المنتخب الأولمبى التى ستخوض أولمبياد طوكيو، خلال الفترة الحالية.



