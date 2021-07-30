Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-7-2021.. قفزة بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
قفزت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد المعدن الأصفر بنحو 8 جنيهات في الجرام، مع الصعد العالمي في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 677.25 جنيها.

عيار 24 سجل 902.75 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو تموز عند 1827.95 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1826.70 دولار.

وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "سنشهد ارتفاعا في التضخم في المستقبل لأن مجلس الاحتياطي يركز على التوظيف... وهذه بيئة إيجابية للمعادن النفيسة".

وأضاف "هذا ليس انتعاشا سريعا، بل هو شيء أكثر استدامة لأنه لا يوجد شيء يقف في طريق الذهب".

ومما يعزز وجهات نظر باول، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 6.5 بالمئة في أحدث ربع سنة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت 8.5 بالمئة.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وقفزت الفضة 2.9 بالمئة إلى 25.65 دولار للأونصة، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو تموز.

وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1065.49 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2667.03 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر المعدن الاصفر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يكشف سر تراجع مستوى "شريف".. ويؤكد: صبرت على كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

محمد شريف يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الرجل بالملابس الداخلية

منذ ساعة و 25 دقيقة

مصطفى ثابت: ما حدث في تونس انتصار لكل الدول العربية والإسلامية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-9-2020.. تذبذب تراجعي المعدن الأصفر

بعد الانخفاض.. تعرف على مصير أسعار الذهب الأيام المقبلة (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021.. 7جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

قفزة في أسعار الذهب مع هبوط الدولار وعوائد السندات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-5-2021.. المعدن الأصفر يرتفع في الصاغة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في السوق المحلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

10:59 م

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

07:30 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان